POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Bernkastel-Kues (ots) - Am 29.07.2023, gg. 22:00 Uhr, kam es in der Brüningstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dunklen Kleinwagen und einem geparkten Lkw. Der Kleinwagen befuhr die Brüningstraße von der Cusanusstraße kommend in Rtg. Alt-Kues. In Höhe der Haus-Nr. 95 streifte der Pkw den Lkw und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ...

mehr