POL-PDWIL: Zweiradkontrolle "Piesporter Berg"

Daun (ots) - Am 28.07.2023 gegen 21:15 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun einen 32-jährigen amtsbekannten Mann aus dem Dauner Stadtgebiet. Dieser war mit seinem Personenkraftwagen in der Borngasse in Daun unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. ...

