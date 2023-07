Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Bei Unfall mit Trunkenheit leicht verletzt

Bissendorf (ots)

Um kurz vor Mitternacht wurden Rettungsdienst und Polizei am Freitag an die Lüstringer Straße in Bissendorf zu einem Verkehrsunfall gerufen. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr ein 64-jähriger Mann aus Hilter mit seinem Pedelec den Fahrradweg in Richtung Osnabrücker Straße. Der Mann stürzte und stoppte linksseitig in einem Graben. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall einige Minuten später und verständigte die Rettungskräfte. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen, ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von mehr als 1.6 Promille ergeben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell