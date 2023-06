Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 19-Jährige in Feldstraße sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde eine 19-jährige Osnabrückerin in der Feldstraße von einem Unbekannten unsittlich berührt und sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen des Vorfalls. Die junge Frau hielt sich gegen 11.45 Uhr zu Fuß an der Ecke zum Knappsbrink auf, als sie ein Fremder ansprach und ihr den schwarzen Bildschirm seines Handys zeigte. Als der Mann schließlich immer näher kam, ging die Fußgängerin zunächst schnellen Schrittes weiter. Plötzlich ergriff der Unbekannte die Kleidung der junge Dame und berührte sie anschließend unsittlich unter ihrem T-Shirt. Anschließend betatschte der Täter den gesamter Körper der wehrlosen Frau. Als der Mann wenig später von der 19-Jährigen abließ, informierte sie gemeinsam mit ihrer zuvor angerufenen Mutter die Polizei. Die Beamten leiteten unmittelbar eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Im Ergebnis konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Nun bitten die Beamten Zeugen des Vorfalls um Hinweise zu der Tat oder dem Täter.

Beschreibung des Täters:

- männlich - 165-170 cm groß - dunkle Haare - leichter Bartansatz - 18-20 Jahre alt - keine Kopfbedeckung

Hinweise werden unter 0541/327-2115 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell