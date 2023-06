Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen

Ostercappeln: Großangelegte Personensuche - Mann leicht verletzt aufgefunden

Bad Essen (ots)

Am Mittwochmittag verließ ein 86-jähriger Mann seine Pflegeeinrichtung in Bad Essen, der gehbehinderte Mann unternahm eine Ausfahrt mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl. Als er am Abend nicht zurückkehrte, schaltete die Pflegeeinrichtung die Polizei ein. Da der Mann vorerkrankt und auf Medikamente angewiesen ist, liefen zeitnah Suchmaßnahmen an. Für eine großangelegte Suche forderte die Polizei die Unterstützung von Feuerwehren und Hilfsorganisationen an, eine Kräftesammelstelle wurde eingerichtet. Nach Rundfunkdurchsagen und dem Auslösen einer Katwarn-Meldung gingen bei der Polizei zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Der Vermisste war an unterschiedlichen Orten in Bad Essen und Umgebung gesehen worden. Leider führte keiner der Hinweise zum Auffinden des 86-Jährigen. Aus der Luft suchten ein Polizeihubschrauber und eine Wärmebilddrohne der DLRG. Den Mittellandkanal suchten Boote der DLRG mit Sonar ab. Die Polizei setzte Diensthunde ein. Die zahlreichen Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren suchten koordinierte Bereiche ab. Gegen 02:20 Uhr wurden die Suchmaßnahmen zunächst ergebnislos eingestellt.

Am Donnerstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt. Gegen 08:50 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Landwirt an der Straße Dübberort in Ostercappeln einen Krankenfahrstuhl in einem Getreidefeld. Nur wenige Meter entfernt stieß der Mann auf den Vermissten, die Rettungskräfte wurden verständigt. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den 86-Jährigen, er hatte eine Unterkühlung erlitten und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Nach eigenen Angaben hatte sich der Mann auf seiner Ausfahrt auf einem Feldweg bzw. an dem Getreidefeld festgefahren und konnte anschließend keine Hilfe verständigen.

Die Polizei bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften und den Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit Hinweisen an der Suche beteiligten.

