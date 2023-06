Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rollerfahrer beim Überholen gestreift - Verkehrsunfallflucht

Osnabrück (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Lengericher Landstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein 55-jähriger Mann aus Hagen a.T.W. fuhr mit seinem Roller in Richtung Hasbergen, als er in Höhe der Hausnummer 33 so dicht von einem Pkw überholt wurde, dass es zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Rollerfahrer kam. Nach der Berührung verlor der 55-Jährige die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte, dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Das Auto setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu dem Unfall, erreichbar sind die Beamten unter 0541/327-2515.

