Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Nach versuchtem Einbruch im Lönsweg - Polizei sucht Zeugen

Bad Laer (ots)

Nach einem versuchten Einbruch im Lönsweg bittet die Polizei nun Zeugen um sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern. In der Nacht zum Samstag, gegen 2.20 Uhr, hörten die Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Nähe der Uhlandstraße plötzlich verdächtige Geräusche. Am nächsten Morgen stellten sie schließlich Hebelmarken an Haus- und Nebeneingangstür fest. Unbekannte hatten offensichtlich versucht, in ihr Wohnhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch beim Versuch und flüchteten letztlich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei aus Dissen unter 05421/931280 entgegen.

