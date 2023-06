Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Wissingen: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt im Blumenesch - gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Bissendorf (ots)

Am Montagabend kam es in der Straße Blumenesch zu einem versuchten Tötungsdelikt. Gegen 21 Uhr steuerte der Täter, ein 20 Jahre alter Mann aus Bissendorf, seinen Audi A4 an der Ecke zum Kollegienwall unmittelbar auf zwei Fußgänger zu und erfasste sie frontal mit der Vorderseite seines Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Kollision stieg der Täter aus seinem Fahrzeug aus und attackierte den am Boden liegenden 20-Jährigen mit einem Messer. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, infolgedessen der Täter von seinem Opfer abließ. Eingetroffene Polizeibeamte nahmen den Angreifer schließlich widerstandlos fest. Die Schwerverletzten wurden noch am Tatort von alarmierten Rettungskräften versorgt und anschließend von zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Lebensgefahr bei den Männern bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei führte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort durch. Der grau Audi wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Zudem nahmen die Beamten weitere Gegenstände des Täters, darunter auch das benutzte Messer, in amtliche Verwahrung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Begegnung der Heranwachsenden nicht zufällig. Um Streitigkeiten zu klären, suchten die späteren Opfer am Abend die Wohnanschrift des Täters auf. Danach eskalierte die Situation.

Inzwischen stellte die Staatsanwaltschaft Osnabrück einen Antrag auf Untersuchungshaft. Eine Vorführung vor dem zuständigen Amtsgericht ist für den heutigen Tag geplant.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern zur Stunde an.

