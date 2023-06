Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hellern: Polizei sucht Zeuge nach Unfallflucht auf Lengericher Landstraße

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Lengericher Landstraße zu einer Unfallflucht. Gegen 16.45 Uhr war eine 26-Jährige mit ihrem Mazda in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung zur Straße An der Blankenburg vor einer roten Ampel halten musste. Von hinten näherte sich plötzlich ein Opel Astra mit hoher Geschwindigkeit. Der unbekannte Fahrer betätigte die Hupe seines Autos und wich kurz vor dem Heck des Mazdas nach links auf die Abbiegespur aus. Die Frau aus Osnabrück hatte zunächst keinen Zusammenstoß bemerkt, der Ausgewichene überholte sie wenig später und fuhr weiter in Richtung Kurt-Schumacher-Damm. An der übernächsten Ampel wurde die 26-Jährige dann von einem vor ihr fahrenden Autofahrer angesprochen und auf einem Zusammenstoß mit dem Opel aufmerksam gemacht. Eine anschließende Verfolgung des Verursachers endete in der Rückertstraße, als die Osnabrückerin den Flüchtigen aus den Augen verlor. Anschließend erstattete die Mazda-Fahrerin eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler suchen nun nach dem Zeugen, der die Osnabrückerin auf den Unfall aufmerksam machte. Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

