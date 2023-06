Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbrüche in Wellingholzhausen und Riemsloh - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

In der Nacht zum Sonntag und in der Nacht zum Montag haben Einbrecher in Melle ihr Unwesen getrieben. Am Wochenende brachen die Unbekannte in einen Schuppen in der Straße "Im Winkel" ein und nahmen hochwertige Werkzeugmaschinen sowie ein Hoverboard an sich. Das Diebesgut beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Ebenfalls eine vierstellige Summe erbeuteten Einbrecher, als sie sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten eines Freibades in der "Wellingstraße" verschafften. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Diebe über das Gebäudedach in das Innere eingedrungen sein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Tresor. Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt nun die Polizei aus Melle unter 05422/92260 entgegen.

