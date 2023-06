Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Pfarrheim geriet ins Visier von Einbrechern

Wallenhorst (ots)

Am Samstag, zwischen 9.30 Uhr und 16.45 Uhr, ist ein Pfarrheim in der Straße "Kirchplatz" ins Visier von Einbrechern geraten. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf, durchwühlten sämtliche Räume und nahmen bislang unbekanntes Diebesgut an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

