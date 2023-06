Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfallflucht in "Sutthauser Straße" gesucht - Zwei Radfahrer beteiligt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr, fuhr ein Unbekannter mit seinem Zweirad auf der "Sutthauser Straße", entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Radweg. Hierdurch musste ein 47-jähriger Radfahrer in Höhe der Hausnummer 86 plötzlich ausweichen und krachte anschließend gegen einen Schildermast. Der Falschfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und ließ den 47-Jährigen mit leichten Verletzungen zurück. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Osnabrück in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

