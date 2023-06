Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rückblick auf den Tag der Verkehrssicherheit - Unfallprävention im Fokus (BILD)

Osnabrück (ots)

Am Samstag, den 17. Juni fand der diesjährige landesweite Tag der Verkehrssicherheit statt. Traditionell immer am 3. Samstag im Juni. Mit dem Aktionstag soll das Thema "Unfallprävention" auf breiter Ebene präsentiert werden, um zu zeigen: Jede(r) kann dazu beitragen, die Unfallzahlen zu senken. Initiator ist der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Das Präventionsteam der PI Osnabrück hatte die Organisation des diesjährigen Verkehrssicherheitstages am Theatervorplatz in der Osnabrücker Innenstadt, unter Mithilfe der Verkehrswacht Osnabrück, der Verkehrswacht Bramsche und des KNI (= Kompetenznetz Individuallogistik e.V.) übernommen. In Eigenregie präsentierte das Präventionsteam den Besucher:innen einen Lkw, um anschaulich mit Hilfe einer Plane und einigen "Dummies" auf die Gefahr des "Toten Winkels" hinzuweisen. Viele ältere, aber auch jüngere Besucher:innen kletterten auf den Fahrersitz des Lkw und waren sehr überrascht, welchen großen Bereich der "Tote Winkel" einnimmt. Ferner hatten weitere Mitarbeiter:innen des Präventionsteams einen umfangreichen Infostand zu verschiedenen Themen "Rund um den Straßenverkehr" aufgebaut und zahlreiche Broschüren und Flyer wurden ausgeteilt. Da auch zahlreiche nette und informative Gespräche geführt wurden, war es sehr kurzweilig. Die Verkehrswacht Bramsche unterstützte das Präventionsteam mit dem Überschlagssimulator. Mit einem Hydraulikmotor wurde mit dem aufgebauten Fahrzeug (A-Klasse von Daimler Benz) ein seitlicher Überschlag durchgeführt, so dass es letztendlich auf dem Kopf zum Stehen kam. Durch geschultes Personal der Verkehrswacht Bramsche wurden die Besucher:innen vor und während der Simulation dahingehend eingewiesen, sich gefahrlos aus den angelegten Sicherheitsgurten zu lösen und das Fahrzeug zu verlassen. Ebenfalls vor Ort war die Verkehrswacht Osnabrück mit dem Fahrradbremssimulator. Hier konnten die Besucher:innen -nach Betreten eines Anhängers- auf einem fest montierten Fahrrad Platz nehmen und in die Pedalen treten. Auf einem Bildschirm wurden verschiedene Gefahrensituationen gezeigt und die Radler:innen mussten möglichst schnell die "Gefahr" erkennen und bremsen. Abschließend wurden dann die Reaktionszeit und auch die Länge des Anhalteweges aufgezeigt. Auch vor dem Theater vertreten war das Kompetenznetz Individuallogistik e.V, ein Zusammenschluss verschiedener Logistikunternehmen, Hochschulen und öffentlicher Institutionen. Die KNI-Allianz für Sicherheit unterstützte den Verkehrssicherheitstag und hatte -federführend war hier die Firma Heinrich Koch- in einem Container einen Infostand aufgebaut. Ziel war es, das Thema "Unfallprävention" aus Sicht der Logistik allen Interessierten zu zeigen. Im Container konnten die Besucher:innen mit Hilfe einer VR-Brille den Blick eines Lkw-Fahrers auf verschiedene Verkehrssituationen erleben. Ein Erlebnis, so hörte man von vielen Besucher:innen, was sehr beeindruckend war. Zusätzlich konnte das KNI-Glücksrad gedreht werden und es gab -den heißen Temperaturen angepasst- kostenlos Eis aus einer extra mitgebrachten und aufgestellten Kühltruhe.

Das Präventionsteam der PI Osnabrück bedankt sich bei allen beteiligten Institutionen für die gute Zusammenarbeit und das Engagement zum Tag der Verkehrssicherheit.

