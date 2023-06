Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Rotlichtverstoß durch Lkw - ein Schwerverletzter

Quakenbrück (ots)

Am Freitag gegen 06:25 Uhr beabsichtigte ein 69-jähriger Quakenbrücker mit seinem Ford Focus aus der Brückenstraße nach links auf die Oldenburger Straße (B68) einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der auf der B68 in Richtung Badbergen fuhr. Zeugenaussagen zufolge, hatte der 29-jährige Kraftfahrer aus Lastrup das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den Parkplatz einer Bank geschleudert und der Insasse in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Unfallort. Sie befreiten den Quakenbrücker, er hatte schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren Betriebsmittel ausgetreten, sie mussten beseitigt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B68 voll gesperrt, der Verkehr musste umgeleitet werden. Die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 11.000 Euro geschätzt.

