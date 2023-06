Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Radfahrer nach Unfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bramsche (ots)

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Bramsche den Radweg der Lindenstraße in Richtung Hesepe. Als der Mann vorfahrtsberechtigt die Einmündung zum Wiesenweg mit seinem Pedelec passierte, sei unerwartet ein Pkw von der Lindenstraße nach links in den Wiesenweg abgebogen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, legte der 53-Jährige eine Vollbremsung hin und stürzte dabei. Das Auto setzte seine Fahrt unbeirrt fort, zu einer Berührung zwischen Pkw und Pedelec kam es nicht. Der Bramscher zog sich leichte Verletzungen zu und am Pedelec entstanden Sachschäden. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen oder silbernen BMW gehandelt haben, möglicherweise mit Kennzeichen aus Oldenburg (OL). Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei im Bramsche unter 05461/94530.

