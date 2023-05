Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Hoheneggelsen (hei)- Am Donnerstag, den 25.05.2023, gegen 11:00 Uhr, kam es in Hoheneggelsen, auf dem dortigen Parkplatz des Aldi- Discounter in der Markstraße 4, zu einer Verkehrsunfallflucht. Während die Geschädigte ihre Einkäufe erledigte, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw vermutlich beim Ein-oder Ausparken, den in einer Parkbox befindlichen schwarzen Mercedes am hinteren Stoßfänger rechtsseitig und entfernte sich nach dem Anstoß, ohne sich um die nötige Schadensregulierung zu kümmern. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen SUV japanischer Herkunft gehandelt haben. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell