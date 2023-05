Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Wer kann Hinweise geben? -

Hildesheim (ots)

Bockenem (hei): Am Donnerstag, den 25.05.2023, in der Zeit von 03:00 Uhr morgens bis ca. 16:30 Uhr, kam es in der Bürgermeister- Brennecke- Allee in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Audi und beschädigte diesen im Bereich des hinteren Stoßfängers linksseitig. Der Schaden am Audi wird durch die Polizei auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter 050563-9010 in Verbindung zu setzen.

