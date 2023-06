BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter erwischt

Löbau (ots) - Die Bundespolizei stoppte am Morgen des 18. Juni 2023 bei Löbau eine Schleuserfahrt mit 12 Migranten. Gegen 05:25 Uhr war in Löbau einer Bürgerin ein schwarzer Mercedes Benz Transporter aufgefallen, weil der Fahrer mehrere Personen aussteigen lies und dann in Richtung Zittau davonfuhr. Die Personengruppe habe sich in einem Gebüsch versteckt. Bundespolizisten konnten kurz darauf 11 Türken und einen ...

