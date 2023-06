BPOLI EBB: Mann mit verbotenem Schlagstock erwischt

Kottmarsdorf (ots) - Der am 17. Juni 2023 in Kottmarsdorf festgenommene Schleuser befindet sich in Haft. Der 29-jährige Mann aus Aserbeidschan hatte mit einem weißen Renault Mégane vier Türken und einen Iraker im Alter zwischen acht und 34 Jahren nach Deutschland eingeschleust und wurde um 04:30 Uhr bei Kottmarsdorf durch die Bundespolizei gestoppt. Die Migranten wurden an Erstaufnahmeeinrichtungen und das Jugendamt ...

