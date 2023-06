BPOLI EBB: Gemeinsame Fahndungsgruppe stoppt Schleuser

Zittau (ots) - Die von der Bundespolizei am Morgen des 16. Juni 2023 in Zittau festgenommenen drei Schleuser sind in Untersuchungshaft. Die drei in Nordrhein-Westfalen lebenden Männer aus Syrien und dem Irak im Alter zwischen 28 und 30 Jahren hatten um 06:40 Uhr mit einem Transporter in Zittau 14 syrische Migranten nach Deutschland eingeschleust. Den Ermittlungen zufolge wurden die Syrer auf der Balkanroute und über die Tschechische Republik geschleust. Wo genau die drei ...

