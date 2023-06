Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser von fünf Migranten in Untersuchungshaft

Kottmarsdorf (ots)

Der am 17. Juni 2023 in Kottmarsdorf festgenommene Schleuser befindet sich in Haft.

Der 29-jährige Mann aus Aserbeidschan hatte mit einem weißen Renault Mégane vier Türken und einen Iraker im Alter zwischen acht und 34 Jahren nach Deutschland eingeschleust und wurde um 04:30 Uhr bei Kottmarsdorf durch die Bundespolizei gestoppt. Die Migranten wurden an Erstaufnahmeeinrichtungen und das Jugendamt weitergeleitet. Gegen den Schleuser wird wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen ermittelt. Er wurde nach seiner Vorführung beim Haftrichter am 18. Juni 2023 an die JVA Görlitz übergeben.

