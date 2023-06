BPOLI EBB: Schleuserbande gestoppt

Neugersdorf (ots) - 11.06.2023 / 21:50 Uhr / Neugersdorf 12.06.2023 / 14:50 Uhr / Neugersdorf Beamte des deutsch-tschechischen Fahndungsteams der Bundespolizei sowie Landespolizisten stellten in den vergangenen zwei Tagen in einer leerstehenden Villa in Neugersdorf mehrere tschechische Einbrecher. Einer wurde per Haftbefehl gesucht. Am 11. Juni 2023 nahmen Bundes- und Landespolizisten gegen 21:50 Uhr einen 34-jährigen ...

