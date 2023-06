Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gemeinsam zweimal Einbrecher gestellt

Neugersdorf (ots)

11.06.2023 / 21:50 Uhr / Neugersdorf

12.06.2023 / 14:50 Uhr / Neugersdorf

Beamte des deutsch-tschechischen Fahndungsteams der Bundespolizei sowie Landespolizisten stellten in den vergangenen zwei Tagen in einer leerstehenden Villa in Neugersdorf mehrere tschechische Einbrecher. Einer wurde per Haftbefehl gesucht.

Am 11. Juni 2023 nahmen Bundes- und Landespolizisten gegen 21:50 Uhr einen 34-jährigen Tschechen fest, nachdem er in eine Villa in der Hauptstraße eingebrochen war, dann vor den Beamten geflüchtet und sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Es stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Er informierte eine Bekannte, die für ihn zeitnah vor Ort die offene Geldstrafe in Höhe von 400,00 Euro bezahlte und ihn vor einer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe bewahrte. Er verblieb auf freiem Fuß. Warum der Mann in die Villa eingebrochen ist und ob die in der Nähe festgestellten vier Tschechinnen und Tschechen etwas damit zu tun haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auch am folgenden Tag, dem 12. Juni 2023, wurde in diese Villa eingebrochen. Laut Hinweis eines Bürgers wurden vier Männer in dem Haus gesichtet. Der Neugersdorfer Bürgerpolizist sowie Beamte der Ebersbacher Bundespolizeiinspektion ergriffen gemeinsam drei der vier Einbrecher. Der Vierte wurde nicht mehr angetroffen und konnte vermutlich flüchten. Bei den drei Ergriffenen handelt es sich um Tschechen im Alter zwischen 21 und 52 Jahren. Sie hatten mehrere neuwertige Elektrolampen und einen Eishockeyschläger im Wert von 60,00 Euro dabei, die sie in der unbewohnten Villa gestohlen hatten.

Die Landespolizei hat die Tatverdächtigen übernommen, das Diebesgut sichergestellt und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

