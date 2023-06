Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser von sieben Migranten gestellt

Ohorn (ots)

Ein syrischer Schleuser wurde am 10. Juni 2023 auf der Autobahn 4 bei Ohorn durch die Bundespolizei festgenommen.

Der 59-jährige Mann war mit einem Transporter und sieben eingeschleusten Irakern aus Richtung Polen gekommen und in Richtung Dresden unterwegs. Die Beamten nahmen die sieben Iraker im Alter zwischen 18 und 26 Jahren in Gewahrsam und stellten das Schleuserfahrzeug, einen achtsitzigen Mercedes Benz Vito, sicher. Hierbei handelt es sich um ein Mietfahrzeug aus Niedersachsen. Den Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer die Geschleusten auf deutscher Grenzseite übernommen um sie in das Landesinnere zu bringen.

Gegen den Fahrer wird wegen des Einschleusens von Ausländern ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 550,00 Euro an. Der in Deutschland lebende Mann wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die irakischen Migranten stellten ein Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben. Gegen sie wird wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthalts ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell