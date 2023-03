POL-HST: Versuchter Raub in Stralsund, Vogelsang

Stralsund (ots) - Am Mittwoch (29.03.2023) kam es in Stralsund gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 11-jähriger ukrainischer Fußgänger im Heinrich-Heine-Ring auf Höhe der Heinrich-v.-Stephan-Straße die Fahrbahn überqueren. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hielt der Junge zunächst an einer Querungshilfe an, lief dann aber plötzlich auf ...

