BPOLI EBB: Rettungsmesser entpuppte sich als verbotenes Einhandmesser

Taubenheim (ots) - Zum am 2. Juni 2023 in Taubenheim festgenommenen 30-jährigen syrischen Schleuser bittet die Bundespolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bevor der Mann mitsamt 17 syrischen Migranten in einem VW Transporter in die Spree gefahren ist, war er zwischen 12:07 Uhr und 12:33 Uhr vor der Bundespolizei geflüchtet. Hierbei befuhr er die B 178n bei Ninive, verlies diese um 12:13 Uhr in Richtung Lawalde und ...

