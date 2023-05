Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Alkoholisiert Unfall verursacht und durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit

Neuhausen (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat in der Nacht von Montag auf Dienstag der Fahrer eines Pkw nachdem er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen und in der Folge einen Unfall verursacht hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 22-jährige Fahrer eines Opel um kurz vor Mitternacht die Kreisstraße 4556 von Unterreichenbach in Richtung Schellbronn als er kurz vor Schellbronn in einer langgezogenen Linkskurve zunächst die Leitplanke touchierte. In der Folge fuhr er gegen einen am linken Fahrbahnrand befindlichen Stein wodurch sein Fahrzeug umkippte und auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der leichtverletzte Fahrer musste in der Folge aufgrund der Unfallendlage seines Fahrzeuges durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen aus diesem herausgeschnitten werden. Zudem war wegen auslaufender Betriebsstoffe eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen eine Alkoholisierung von rund 1,5 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

