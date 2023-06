Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Versuchter Einbruch in Kirchengemeinde.

Lippe (ots)

In der Vlothoer Straße misslang dank einem aufmerksamen Zeugen Mittwochnacht (07.06.2023) ein Einbruchsversuch in die Kirchengemeinde Wüsten. Durch verdächtige Geräusche aufgeschreckt, schaute der Zeuge zwischen 23:00 und 23:30 Uhr aus dem Fenster und bemerkte eine unbekannte Person dabei, wie sie versuchte die Eingangstür der Gemeinde aufzuhebeln. Er sprach den Einbrecher direkt an, so dass dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, graue Haare und dunkle Kleidung. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell