Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Brand im Schlafzimmer eines Mehrfamilienhauses.

Lippe (ots)

Mittwochnacht (07.06.2023) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Thorner Straße gerufen. Dort brannte es gegen 23:30 Uhr im Schlafzimmer einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Flammen und rief die Feuerwehr. Bewohner des Hauses löschten das Feuer zunächst selbst, bis die Feuerwehr übernahm und das Gebäude begutachtete. Das Obergeschoss war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, so dass die Bewohner durch die Feuerwehr an einem anderen Ort untergebracht werden mussten. Verletzt wurde niemand. Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand augenscheinlich durch einen technischen Defekt an einem Ladegerät, was an einer Steckdose angeschlossen war, entstanden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell