POL-LIP: Bad Salzuflen. 46-Jähriger von jungen Männern körperlich angegriffen.

Mittwochnacht (07.06.2023) kam es in der Hoffmannstraße / Ecke Rudolph-Brandes-Allee zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Bad Salzuflers. Der 46-Jährige war gegen 22:45 Uhr in Begleitung mit dem Fahrrad unterwegs und hielt an einer Ampel, um die Rudolph-Brandes-Allee zu überqueren. Unvermittelt wurde er von drei unbekannten Männern angesprochen und beleidigt, die hinter ihm standen. Als er verbal versuchte die Angelegenheit mit der Gruppe zu klären, griffen ihn die Unbekannten körperlich an. Sie schlugen den 46-Jährigen und traten ihn in den Bauch und gegen den Kopf, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchteten die jungen Männer in Richtung Hoffmannstraße. Der Mann beschreibt die Tatverdächtigten wie folgt: 17 - 23 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Augen, Oberlippenbart. Einer der Männer trug eine schwarze Weste und ein schwarz-weiß kariertes Hemd. Ein anderer war mit einem rot-karierten Hemd bekleidet. Das Kriminalkommissariat 5 bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen unter der Telefonnummer 05222 98180 um Hinweise zum Angriff oder zur Identität der Unbekannten.

