POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einsatzkräfte beleidigt und bedroht - Randalierer auf Campinganlange leistet Widerstand.

Lippe (ots)

Bei einem Widerstand mit einem stark alkoholisierten Mann wurde am Mittwochnachmittag (07.06.2023) in Schieder ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Polizei wurde gegen 15:20 Uhr zu einer Campinganlage am Kronenbruch gerufen, da zwei betrunkene Männer dort andere Gäste durch aggressives Verhalten belästigten. Vor Ort eingetroffen sprachen die Polizeibeamten die Beschuldigten auf ihr Verhalten an. Während sich einer der Männer ruhig verhielt, zeigte sich der Zweite von ihnen - ein 55-Jähriger ohne festen Wohnsitz - seit Beginn der Unterhaltung aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, indem er sie beleidigte und bedrohte. Einem ausgesprochenen Platzverweis der Beamten kam er auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nach, sondern wurde zunehmend aggressiver. Die Beamten überwältigten ihn daraufhin, um ihn in das Polizeigewahrsam nach Detmold zu überführen. Dabei wurde der 55-Jährige leicht an der Lippe verletzt. Währenddessen fügte dieser jedoch auch einem Polizeibeamten mit seinen Zähnen eine leichte Verletzung zu. Eine Blutprobe wurde im Anschluss durch die Staatsanwaltschaft angeordnet und entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

