Polizei Dortmund

POL-DO: Streik im Nahverkehr am Freitag: Anreise zum BVB-Heimspiel individuell planen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0226

Die Gewerkschaft ver.di bestreikt Freitag (3.3.2023) den öffentlichen Personennahverkehr, was an dem Tag in Dortmund zum Stillstand auf den Linien von DSW21 und damit zu erheblichen Verkehrsstörungen führen wird.

Die Polizei rät den Besucherinnen und Besuchern des ausverkauften BVB-Heimspiels von der Anfahrt mit dem Auto zu den Parkplätzen rund um das Stadion ab, da diese bereits durch die Gäste von zwei Veranstaltungen in den Westfalenhallen beansprucht und früh ausgelastet sein werden.

Wer rechtzeitig zum Anstoß seinen Steh- oder Sitzplatz einnehmen möchte und auf die Anreise mit dem eigenen Pkw angewiesen ist, sollte umliegende Park & Ride- oder andere Parkplätze im Umkreis von mehreren Kilometern ansteuern und den Weg zum Stadion zu Fuß zurücklegen. Auch das Fahrrad ist eine vernünftige Alternative. Wer zu Fuß oder mit dem Rad anreist, wird das Stadion definitiv schneller erreichen und nach Abpfiff verlassen können - und nicht im Stau stehen.

Da Busse und Stadtbahnen in Dortmund nicht fahren, werden BVB-Fans auf Regional- und S-Bahnen umsteigen. Auf den Strecken der Deutschen Bahn AG ist daher mit einer sehr hohen Auslastung zu rechnen.

Vor allem nicht ortskundige Stadionbesucherinnen und -besucher sollten Alternativen zur üblichen An- und Abreise individuell planen.

