POL-RZ: Alte Bauernkate abgebrannt

Ratzeburg (ots)

27. Februar 2023 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.02.2023 - Berkenthin

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Sonntagabend (26.02.2023) ist in Kählstorf / Berkenthin eine alte Bauernkate in Brand geraten.

Gegen 17.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand eines alten Bauernhauses alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte in der Straße Kählstorf stand der Dachstuhl das Gebäude aus dem 17.-18 Jahrhundert bereits im Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf Nebengebäude verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Ratzeburg übernommen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

