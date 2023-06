Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Leese. In Gaststätte eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (08.06.2023) sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Wittighöfer Straße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Da eine Alarmanlage auslöste, kann die Tatzeit auf 0:52 Uhr festgelegt werden. Durch den Alarm aufgeschreckt, flüchteten die Einbrecher mit einer Kasse samt Bargeld und einer Handtasche in unbekannte Richtung, bevor sie noch weitere Beute machen konnten. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell