Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss zum Umzug

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.04.2023 um 10:20 Uhr wurde ein 26-Jähriger aus Haßloch in der Neusatzstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Mercedes-Benz einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu Bekannten, um diesen beim Umzug zu helfen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich auf die Stoffgruppe Kokain, weshalb der Haßlocher in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Der Fahrzeugschlüssel wurde zuvor einer Bekannten übergeben. Da der 26-Jährige vor circa zwei Jahren bereits wegen eines gleichgelagerten Sachverhalts in Erscheinung trat, muss dieser nun mit einem Bußgeld von 1000 Euro, sowie einem dreimonatigen Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen. Zudem wird sich dieser in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

