Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Display von Fahrausweisautomat zerstört

Langgöns (Landkreis Gießen) (ots)

Ein Gesamtsachschaden von rund 1500 EUR haben bislang Unbekannte am Bahnhof Langgöns angerichtet. Bahnmitarbeiter entdeckten am letzten Samstag (1.4.; 8 Uhr) das komplett zerstörte Display des Fahrausweisautomaten am Bahnsteig drei. Ebenso zerschlugen die Unbekannten die Scheibe an der dortigen Fahrplanvitrine.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu den Beschädigungen oder andere Vandalismusschäden im Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

