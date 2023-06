Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei nimmt weiteren Schleuser fest

Kottmarsdorf (ots)

Auf der S 148 bei Kottmarsdorf wurden heute Morgen um 04:30 Uhr ein Schleuser festgenommen und fünf Migranten aus der Türkei in Gewahrsam genommen.

Der 29-jährige Mann aus Aserbeidschan kam mit einem weißen Renault Megane aus Richtung tschechischer Grenze und fuhr in Richtung Löbau. Er folgte erst nicht der Anhalteverfügung der eingesetzten Streife, hielt dann aber doch an und konnte kontrolliert werden. Er wies sich mit einem Reisepass aus und hatte, so wie die Mitfahrer, kein Visum für Deutschland. Auf dem Beifahrersitz saßen eine schwangere Frau und im Fond zwei Männer und zwei Kinder. Niemand war angeschnallt. Somit waren die Mitfahrer einem höheren Verletzungsrisiko für den Fall eines Verkehrsunfalls ausgesetzt. Der Fahrer gab an, dass er die Türken in Ungarn kennen gelernt hat und von dort mitgenommen hat.

Gegen ihn wird nun wegen des Einschleusens unter lebensbedrohenden Umständen, wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthalts ermittelt. Auch die türkischen Migranten müssen sich wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Die Personen befinden sich noch auf der Dienststelle. Die Bearbeitung dauert an. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell