Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Großschleusung aufgedeckt - Schleuser in Haft

Löbau (ots)

Die Bundespolizei stoppte am Morgen des 18. Juni 2023 bei Löbau eine Schleuserfahrt mit 12 Migranten.

Gegen 05:25 Uhr war in Löbau einer Bürgerin ein schwarzer Mercedes Benz Transporter aufgefallen, weil der Fahrer mehrere Personen aussteigen lies und dann in Richtung Zittau davonfuhr. Die Personengruppe habe sich in einem Gebüsch versteckt. Bundespolizisten konnten kurz darauf 11 Türken und einen Afghanen stellen, die weder Visum noch Aufenthaltstitel besitzen und zuvor illegal eingereist waren. Unter ihnen befanden sich vier Kinder. Weitere Einsatzkräfte aus Bundes- und Landespolizei konnten in Oberseifersdorf den dunklen Transporter stoppen, der die Migranten abgesetzt hatte. Der Fahrer, ein 46-jähriger Georgier, wurde als Schleuser festgenommen. Den Ermittlungen zufolge hatte er die Gruppe auf der Balkanroute und über Tschechien eingeschleust. Im Fahrzeugfond befinden sich nur zwei Sitze. Demnach mussten die meisten Migranten ungesichert auf dem Boden hocken und waren so einer erhöhten Verletzungsgefahr bei einem Verkehrsunfall ausgesetzt.

Aus diesem Grund muss sich der Georgier wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen verantworten. Er wurde heute Mittag dem Haftrichter vorgeführt und in die JVA Dresden zur Untersuchungshaft eingeliefert. Die Migranten stellten ein Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Sie müssen sich wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell