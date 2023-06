Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Zeugen nach Einbruch in der Kolpingstraße gesucht

Hagen a.T.W. (ots)

Am späten Samstagabend, zwischen 18 Uhr und 00.25 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der "Kolpingstraße" verschafft. Die Täter warfen vermutlich mit einem Stein eine Nebentür des Gebäudes in der Nähe zur "Natruper Straße" ein und durchsuchten das Hausinnere nach Wertsachen. Mit Bargeld und Schmuck machten sich die Diebe wenig später in unbekannte Richtung aus dem Staub. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell