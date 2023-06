Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brandstiftung im "Klaus-Strick-Weg" - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag rückten Polizei und Feuerwehr zu mehreren kleinen Bränden im Nahbereich des Osnabrücker Zoos aus. Zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr hatten Unbekannte im "Klaus-Strick-Weg" wahrscheinlich durch Anzünden von Kunststoff und Kaffeebechern ein Feuer verursacht. Aufgrund der Trockenheit gerieten in weiterer Folge etwa 2 Quadratmeter einer Böschung in Brand. Im Nahbereich kam es ferner zu zwei weiteren kleinen Bränden. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht, ehe sie sich auf weitere Flächen ausbreiten konnten. Die Polizei ermittelt nun wegen mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer und bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 0541/327-2115.

