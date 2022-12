POL-MFR: (1514) Geld aus Zigarettenautomaten entwendet - Festnahme

Höchstadt a. d. Aisch (ots) - Bereits von Donnerstag auf Freitag (15./16.12.2022) brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 15:30 Uhr (Do) und 10:15 Uhr (Fr) in das Wohnanwesen im Eichenring ein. Hierzu stieg er über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnräume ein ...

mehr