POL-MFR: (1513) Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Höchstadt a. d. Aisch (ots)

Bereits von Donnerstag auf Freitag (15./16.12.2022) brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 15:30 Uhr (Do) und 10:15 Uhr (Fr) in das Wohnanwesen im Eichenring ein. Hierzu stieg er über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnräume ein und entwendete anschließend Wertgegenstände und Bargeld. Am betroffenen Fenster entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Ermittler suchen außerdem Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Eichenrings aufgefallen sind. Hinweise können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei gerichtet werden.

