POL-MFR: (1512) Frau bei Wohnungsbrand in Heilsbronn verletzt - KORREKTUR

Heilsbronn (ots) - Am Samstagabend (17.12.2022) kam es in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) zu einem Brand in einem Wohnhaus. Eine 63-jährige Frau erlitt infolge eines Küchenbrands Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Nachbar des Mehrparteienhauses in der Weißenbronner Straße alarmierte gegen 18:30 Uhr die Integrierte Leitstelle Ansbach. ...

