Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Erneut 26 syrische Staatsangehörige in Chemnitz aufgegriffen

Chemnitz (ots)

Die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurde in den vergangenen Tagen durch einen Bürgerhinweis über vermutliche Einschleusungshandlungen im Bereich Bernsdorfer Hang in Chemnitz informiert. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnten daraufhin heute, am 19. Juni 2023 um 06:00 Uhr, im Bereich der B 174 insgesamt 15 syrische Staatsangehörige (davon 10 Kinder) feststellen. Die syrischen Staatsangehörigen konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Um 11:30 Uhr konnten nach einem Bürgerhinweis nochmals elf syrische Männer auf dem Hellweg Parkplatz an der Zschopauer Straße in Chemnitz und dessen Umgebung durch Einsatzkräfte der Polizeidirektion Chemnitz und der Bundespolizeiinspektion Chemnitz festgestellt werden. Die Syrischen Staatsangehörigen konnten ebenfalls keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Da es sich vermutlich um ein gezieltes Absetzen der Personengruppen in diesem Bereich handelt, sucht die Bundespolizeiinspektion Chemnitz nun nach Zeugen, die Tathandlungen beobachtet haben und weitere Hinweise zu Fahrzeugen oder dem Aufenthalt weiterer Personen geben können. Gleichzeitig möchten wir uns bei den aktuellen Hinweisgebern bedanken. Die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz nimmt unter der 0371/4615-105 Hinweise entgegen.

