FW Ratingen: Feuer auf Balkon in Tiefenbrioch

Die Feuerwehr Ratingen wurde heute Abend, den 14.06.2023 um 21:05 nach Tiefenbroich Am Soettgen alarmiert. Hier hatten aufmerksame Nachbarn eine Rauchentwicklung auf der Gebäuderückseite auf dem Balkon im 1. OG festgestellt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte, brannten bereits Teile der Holzfassade und das Feuer drohte in die Wohnung überzugreifen, da schon die Fensterscheiben gesprungen waren. Durch die schnelle Vornahme von zwei handgeführten Strahlrohren konnte der Brand auf dem Balkon begrenzt werden. Schnell konnte Feuer aus gemeldet werden. Leider konnte trotzdem, eine Rauchbelastung im 1.OG nicht vermieden werden. Den Mietern wurde empfohlen, aufgrund der Rußbelastung die Nacht bei Bekannten unterzukommen. Die K-Wache der Kreispolizeibehörde hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Noch während der Einsatz lief, wurde ein Brandmelderalarm am Westbahnhof gemeldet. Dazu wurden Kräfte von der Einsatzstelle abgezogen und zum Westbahnhof entsandt. Glücklicherweise handelte es sich hier um einen Fehlalarm, so das schnell Entwarnung gegeben werden konnte.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Tiefenbroich und Mitte und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus

