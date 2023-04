POL-WAF: Sassenberg. Baubude aufgebrochen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (29.04.2023) in einen Kiosk in Warendorf eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 09.00 Uhr und 20.00 Uhr Zugang zu dem Raum an der Straße Mark, verwüsteten ihn und flüchteten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

