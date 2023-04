POL-WAF: Warendorf. In mehrere Autos eingestiegen

Warendorf (ots) - Ein schwarzer BMW ist am Samstag (29.04.2023, 22.00 Uhr) in Oelde angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand auf einem Grünstreifen an der Straße Nienkamp in Oelde. Zeugen konnten Hinweise auf einen blauen Opel Astra geben. Wir bitten den beteiligten flüchtigen Autofahrer sich bei der Polizei in Oelde zu melden. Telefon 02522/915-0. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 ...

