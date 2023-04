POL-WAF: Ahlen. Radfahrer vermutlich mit Pkw zusammengestoßen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitag (28.04.2023, 18.30 Uhr) einen Ampelmast an der Kreuzung Beckumer Straße / Keitlinghauser Straße / Oelder Straße in Oelde auf der L 793 angefahren. Anschließend flüchtete der Unbekannte - vermutlich ein Lkw-Fahrer - ohne die Polizei zu informieren. Hinweise zum Verursacher des Schadens bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

