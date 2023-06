Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Unfall in der Atterstraße - 74-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es in der "Atterstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 74-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Gegen 21.10 Uhr befuhr die Frau aus Osnabrück mit ihrem Zweirad den Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Als die Dame plötzlich aus nicht bekannter Ursache die Fahrbahn wechselte, wurde sie von einem VW Golf erfasst, der parallel in selbe Richtung unterwegs war. Bei dem Aufprall wurde die 74-Jährige zunächst lebensgefährlich verletzt. Inzwischen ist der Zustand der Verletzten glücklicherweise stabil, sodass eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden kann. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Zweiradfahrerin noch an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Einen Fahrradhelm trug die Dame zum Unfallzeitpunkt nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Golf beschlagnahmt, die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern derzeit an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Atterstraße für eine kurze Dauer vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell