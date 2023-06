POL-OS: Hilter: Erneut Kupferdiebstahl an Sporthalle

Melle (ots) - In der Nacht zum Sonntag und in der Nacht zum Montag haben Einbrecher in Melle ihr Unwesen getrieben. Am Wochenende brachen die Unbekannte in einen Schuppen in der Straße "Im Winkel" ein und nahmen hochwertige Werkzeugmaschinen sowie ein Hoverboard an sich. Das Diebesgut beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Ebenfalls eine vierstellige Summe ...

